Лубинец обратился в СБУ из-за задержания студента, которого выдала Фарион

Языковед Ирина Фарион. Фото: НТА

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины для реагирования на действия бывшей нардепки Ирины Фарион, которая своим сообщением выдала российским спецслужбам студента из Крыма. По его словам, во время войны персональные данные человека должны быть защищены для своей жизни и свободы.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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Пренебрегла безопасностью человека

"Народный депутат ВРУ 7 созыва должна знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является тайной факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", — подчеркнул он.

Однако, как отметил Лубинец, это не остановило Фарион, поэтому такие действия уже имеют последствия. По его словам, это не только вмешательство в частную жизнь человека, но и угроза безопасности и жизни украинского студента.

Обращение в СБУ из-за действий Фарион

"Впрочем, она, с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Результат очевиден! Так что я в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку", — отметил омбудсман.

Он добавил, что никто не имеет права пренебрегать безопасностью других украинцев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Дмитрия Лубинца

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Дмитрия Лубинца

Что известно об инциденте

Скандальноизвестный языковед Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыму, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем месте жительства и учебы. В результате чего российские оккупанты его задержали.

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин после того, как российские спецслужбы арестовали парня в Крыму с проукраинской позицией, заявил, что для того, чтобы доказать пророссийскую работу Ирины Фарион, даже не нужно изучать архивы СССР.