В "Азові" прокоментували ситуацію з проукраїнським студентом з Криму, якого видала Фаріон
Для того, аби довести проросійську роботу Ірини Фаріон навіть не потрібно вивчати архіви СРСР. Своїми вчинками вона показує, як в унісон працює з ФСБ просто зараз.
Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін після того, як російські спецслужби заарештували хлопця в Криму з проукраїнською позицією.
Реакція Жоріна на вчинки Фаріон
"Фаріон опублікувала лист з відкритими даними проукраїнського хлопця з окупованої території, і тепер його, звісно, затримали. Можна здогадатись, що йому доведеться пережити завдяки цій "захисниці мови"", — йдеться у повідомленні.
Жорін додав, що не треба вивчати архіви СРСР для доказів проросійської роботи Фаріон. Своїми вчинками вона показує, як в унісон працює з ФСБ просто зараз.
"І я ще раз звертаюсь до правоохоронних органів — може ви нарешті помітите її "діяльність" і щось зробите?" — наголосив військовий.
Що передувало
Напередодні славнозвісна "захисниця мови" Ірина Фаріон опублікувала у своїх соцмережах лист, який надіслав їй хлопець з окупованого Криму Максим Глібов. Він підтримав мовознавицю щодо важливості українською мови і наголосив, що чекає на звільнення півострова.
"Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі, я вийду на вулицю імені Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму... Ви для мене промінь серед темряви окупації. Знаю, Україна переможе рашу. Знаю, Мова переможе язик", — написав хлопець.
Попри коментарі та заклики своїх читачів про безпеку Максима, Фаріон не приховала ім'я хлопця та міста, де він навчається та навіть погрожувала підписникам, що заблокує за недоречні поради.
І вже незабаром російським спецслужбам вдалося знайти юнака. Також стверджується, що юнаком, його оточенням та викладачами "займаються" в окупаційному "Центрі боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.
Згодом в російських Telegram-каналах розлетілось відео, де Максим Глібов підтверджує, що надсилав лист Фаріон і "визнає свою провину".
Нагадаємо, в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі військовослужбовці бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою і вона "не може назвати їх українцями".
Додамо, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував скандальну заяву екснардепки Ірини Фаріон про російськомовних військових.
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