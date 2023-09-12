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Магнітні бурі 12 вересня: що чекає на українців сьогодні

12 вересня 2023 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 12.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 12 вересня, магнітна сфера Земля буде в бурхливому стані, однак значних магнітних бур не очікується. За добу сонячна активність перебувала на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 12 вересня

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,39. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,39 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — прогнозують астросиноптики.

Зазначається, що магнітне поле навколо Землі сьогодні перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М та низької активності.

Сонячна активність на 12 вересня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 77.
Прогноз магнітних бур на 12-14 вересня
Прогноз магнітних бур на 12-14 вересня. Фото: Мeteoagent

Як магнітні бурі впливають на метеозалежних

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

  • запаморочення;
  • головний біль;
  • нудота і блювота;
  • біль у животі;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • висока температура;
  • безсоння;
  • нервозність і дратівливість;
  • загострення хронічних захворювань.
Дівчина страждає від головного болю під час роботи
Дівчина страждає від головного болю під час роботи. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Стало відомо про дати найбільшої сонячної активності, про які ви могли не знати.

Також ми повідомляли, що деякі люди, особливо в час магнітних бур, стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

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