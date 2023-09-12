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Магнитные бури 12 сентября: что ждет украинцев сегодня

12 сентября 2023 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 12.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 12 сентября, магнитная область Земли будет в бурном состоянии, однако значительных магнитных бурь не ожидается. За сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 12 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,39. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,39 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — прогнозируют астросиноптики.

Отмечается, что магнитное поле вокруг Земли сегодня будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек класса М и низкой активности.

Солнечная активность на 12 сентября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 77.
Прогноз магнитных бурь на 12-14 сентября
Прогноз магнитных бурь на 12-14 сентября. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури влияют на метеозависимых

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • высокая температура;
  • бессонница;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.
Девушка страдает от головной боли во время работы
Девушка страдает от головной боли во время работы. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре текущего года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Стало известно о датах самой большой солнечной активности, о которых вы могли не знать.

Также мы сообщали, некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

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