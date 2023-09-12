Магнитные бури в сентябре 12.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 12 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 12 сентября, магнитная область Земли будет в бурном состоянии, однако значительных магнитных бурь не ожидается. За сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 12 сентября
"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,39. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,39 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — прогнозируют астросиноптики.
Отмечается, что магнитное поле вокруг Земли сегодня будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек класса М и низкой активности.
Солнечная активность на 12 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 77.
Как магнитные бури влияют на метеозависимых
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.
Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- высокая температура;
- бессонница;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, что в сентябре текущего года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Стало известно о датах самой большой солнечной активности, о которых вы могли не знать.
Также мы сообщали, некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.