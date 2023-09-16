Магнітні бурі у вересні 16.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 16 вересня, значних магнітних бур очікувати не варто. За добу сонячна активність перебувала на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 16 вересня

"За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде на спокійному рівні. На Сонці очікується низька активність із ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 44.

Прогноз магнітних бур на 16-18 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Як магнітні бурі впливають на метеозалежних

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

Головний біль і мігрень.

Прискорене серцебиття.

Безсоння.

Загальне нездужання.

Підвищення або зниження тиску.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Дівчина нездужає через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.