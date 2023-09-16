Магнітні бурі у вересні 16.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 16 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 16 вересня, значних магнітних бур очікувати не варто. За добу сонячна активність перебувала на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 16 вересня
"За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде на спокійному рівні. На Сонці очікується низька активність із ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 16 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 44.
Як магнітні бурі впливають на метеозалежних
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.
Під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:
- Головний біль і мігрень.
- Прискорене серцебиття.
- Безсоння.
- Загальне нездужання.
- Підвищення або зниження тиску.
Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.