Магнитные бури в сентябре 16.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 16 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 16 сентября, значительных магнитных бурь ждать не стоит. За сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 16 сентября
"За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,5. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. На Солнце ожидается низкая активность с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 16 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 44.
Как магнитные бури влияют на метеозависимых
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении астросиноптиков.
Во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:
- Головная боль и мигрень.
- Учащенное сердцебиение.
- Бессонница.
- Общее недомогание.
- Повышение или понижение давления.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.