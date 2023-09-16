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Магнитные бури 16 сентября: что ждет украинцев сегодня

16 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 16.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 16 сентября, значительных магнитных бурь ждать не стоит. За сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 16 сентября

"За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,5. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. На Солнце ожидается низкая активность с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 44.
Прогноз магнитных бурь на 16-18 сентября 2023 года.
Прогноз магнитных бурь 16-18 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Как магнитные бури влияют на метеозависимых

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

  • Головная боль и мигрень.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Бессонница.
  • Общее недомогание.
  • Повышение или понижение давления.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Девушка болен из-за воздействия магнитных бурь
Девушка нездорова из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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