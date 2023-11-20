"Мар’яно, йди спати" — у соцмережах розгорівся скандал між Безуглою та Ігнатом через Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс президента

Соцмережами поширився скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях.

Про це стало відомо з дописів нардепки у соцмережах.

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Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла опублікувала допис, в якому заявила, що тепер вона буде показувати проблеми в ЗСУ.

"Звертаю увагу на процеси в ЗСУ та апелюю до військового керівництва і буду це робити більше! Постійно, аж до запиту на відставку попереднього міністра оборони, наголошувала на критичних аспектах у Міноборони. І буду! Це ДЦК (демократичний цивільний контроль над військовою організацією) — один із ключових чинників євроатлантичної інтеграції, коли цивільні спрямовують і контролюють військових. Моя місія як голови підкомітету — спонукати до змін і контролювати. Хто атакує це право, атакують здоровий глузд і нашу волю змінюватися, щоб перемогти", — зауважила вона.

Скриншот допису з Telegram "Mariana"

Скриншот допису з Telegram "Mariana"

Після цього вона зібрала всі фотографії Залужного з людьми, які на її думку, є сумнівними. Серед них був мер Одеси Геннадій Труханов, ексрадник ОП Олексій Арестович, харківський підприємець, власник Superior Golf Club і волонтер Юрій Сапронов та інші.

Скриншот допису з Telegram "Mariana"

Потім Безугла показала світлину головнокомандувача ЗСУ разом з членом Громадської антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Даною Яровою.

"Ретроспектива зустрічей навела на думку, що у генерала є час на даму, але генерал жодного разу не був у жодному ТЦК і СП. Вибачте", — написала вона.

Скриншот допису з Telegram "Mariana"

Реакція Юрія Ігната

Своєю чергою на такі публікацій відреагував речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він повідомив, що видаляє її з друзів у Facebook, через те, що вона дискредитує головнокомандувача.

"Після відвертої дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цією підкомітетною, видаляю це непорозуміння публічно!" — зазначив він.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Юрія Ігната

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Юрія Ігната

Відповідь Безуглої

Своєю чергою Безугла відреагувала на таке повідомлення Ігната.

"Легше пафосно вислужитися перед ЦК, ніж бути готовим відповісти на запитання, чому, наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощено. І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БпЛА в бригадах. А постановка на облік — досі тяганина. Адже це ж цілий "літальний апарат!" — зазначила вона.

Чим закінчився конфлікт

Після цього сварка перейшла в коментарі під дописом.

"Що, команда пішла? Де Ви бачили дискредитацію? Я писала про проблеми в ЗСУ. У нас є недоторканні теми? Генералітет? Мобілізація? Підготовка?" — написала вона.

"Нє, просто ти дістала вже, якщо чесно! Тому так, моє рішення! Бажаю успіху!" — відповів на її коментар Ігнат.

"Я до Вас на Ви, в комітеті не були, мене особисто не знаєте, проблеми організаційні в ЗСУ знаєте прекрасно, але змушені мовчати, як офіційний спікер і це правильно. Але моя функція нагляд, і я борюся за зміни. Що у нас з ППО, проблема тільки в кількості чи і в якості застосування? Як охороняються аеродроми? А ще Вам прекрасно відомий кейс з Байрактарами. Чому дрони досі списуються тільки через Повітряні сили, ви не віддаєте це на спрощення? Ви ж знаєте", — додала Безугла.

Скриншот коментарів Мар'яни Безуглої та Юрія Ігната

"Я майже 30 календарних років в ЗСУ! І знаю, і бачу краще ніж ВИ! Але ВИ займаєтесь відвертим анахронізмом!" — наголосив Ігнат.

"30 років! Тобто, Ви бачили все те, що і як відбувалося. Як продавалися наші літаки, як розбиралися наші боєприпаси, як ще в 2021 нам військові на комітеті заявляли, що дрони не потрібні, як за два роки паперова армія не зменшилась, а щодо вильотів пілотів — окрема тема не для ФБ. Як не робилася реформа ЗСУ, і навіть зараз спонукати щось зробити наскрізне — еквілібристика. Але добре, що в ЗСУ так багато мобілізованих, які звісно, не служили 30 років, але можуть побачити логіку процесів насвіжо", — написала вона.

"Ну я ж не депутат, щоб щось змінювати! А живу на одну зарплату... скромно! І за кордоном ні разу не відпочивав за всі ку*ва тридцять років, розумієш?" — підсумував Ігнат.

"Отже, Ви були в рабстві совка ЗСУ, і настільки вимучились, що вже не бачите проблем?" — запитала Безугла.

"Мар’яно, йди спати, чесне слово...", — написав Ігнат.

Скриншот коментарів Мар'яни Безуглої та Юрія Ігната

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України відреагували на чутки щодо звільнення трьох українських командувачів. Раніше таку інформацію оприлюднила низка ЗМІ.