"Марьяна, иди спать" — в соцсетях разгорелся скандал между Безуглой и Игнатом из-за Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис президента

Соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая и спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

Об этом стало известно из сообщений нардепа в соцсетях.

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О чем написала нардеп

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала сообщение, в котором заявила, что теперь она будет показывать проблемы в ВСУ.

"Обращаю внимание на процессы в ВСУ и апеллирую к военному руководству и буду это делать больше! Постоянно, вплоть до запроса на отставку предыдущего министра обороны, отмечала критические аспекты в Минобороны. И буду! Это ДГК (демократический гражданский контроль над военной организацией) — один из ключевых факторов евроатлантической интеграции, когда гражданские направляют и контролируют военных. Моя миссия как председателя подкомитета — побуждать к изменениям и контролировать. Кто атакует это право, атакуют здравый смысл и нашу волю меняться, чтобы победить", — отметила она.

Скриншот сообщения из Telegram "Mariana"

Скриншот сообщения из Telegram "Mariana"

После этого она собрала все фотографии Залужного с людьми, которые, по ее мнению, сомнительны. В их числе был мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-советник ОП Алексей Арестович, харьковский предприниматель, владелец Superior Golf Club и волонтер Юрий Сапронов и другие.

Скриншот сообщения из Telegram "Mariana"

Затем Безуглая показала фотографию главнокомандующего ВСУ вместе с членом Общественного антикоррупционного Совета при Министерстве обороны Данной Яровой.

"Ретроспектива встреч навела на мысль, что у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП. Извините", — написала она.

Скриншот сообщения из Telegram "Mariana"

Реакция Юрия Игната

В свою очередь на такие публикаций отреагировал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он сообщил, что удаляет ее из друзей в Facebook, потому что она дискредитирует главнокомандующего.

"После откровенной дискредитации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного этой подкомитетной, удаляю это недоразумение публично!" — отметил он.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Юрия Игната

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Юрия Игната

Ответ Безуглой

В свою очередь Безугла отреагировала на такое сообщение Игната.

"Легче пафосно выслужиться перед ЦК, чем быть готовым ответить на вопрос, почему, например, все дроны до сих пор списываются через Воздушные силы, а механизм не упрощен. И они такую дебюрократизацию для подразделений блокируют. Есть тысячи несписанных БпЛА в бригадах. А постановка на учет" — До сих пор волокита... Ведь это целый "летательный аппарат!" — отметила она.

Чем кончился конфликт

После этого ссора перешла в комментарии под сообщением.

"Что, команда пошла? Где Вы видели дискредитацию? Я писала о проблемах в ВСУ. У нас есть неприкосновенные темы? Генералитет? Мобилизация? Подготовка?" — написала она.

"Нет, просто ты достала уже, если честно! Поэтому да, мое решение! Желаю удачи!" — ответил на ее комментарий Игнат.

"Я к Вам на Вы, в комитете не были, меня лично не знаете, проблемы организационные в ВСУ знаете прекрасно, но вынуждены молчать, как официальный спикер и это правильно. Но моя функция надзор, и я борюсь за перемены. Что у нас с ПВО, проблема только в количестве или и в качестве применения? Как охраняются аэродромы? А еще Вам прекрасно известен кейс с Байрактарами. Почему дроны списываются только через Воздушные силы, вы не отдаете это на упрощение? Вы же знаете", — добавила Безуглая.

Скриншот комментариев Марьяны Безуглой и Юрия Игната

"Я почти 30 календарных лет в ВСУ! И знаю, и вижу лучше, чем ВЫ! Но ВЫ занимаетесь откровенным анахронизмом!" — подчеркнул Игнат.

"30 лет! То есть, Вы видели все то, что и как происходило. Как продавались наши самолеты, как разбирались наши боеприпасы, как еще в 2021 году нам военные на комитете заявляли, что дроны не нужны, как за два года бумажная армия не уменьшилась, а что касается вылетов пилотов — отдельная тема не для ФБ, как не делалась реформа ВСУ, и даже сейчас побуждать что-то сделать сквозное — эквилибристика, но хорошо, что в ВСУ так много мобилизованных, которые, конечно, не служили 30 лет, но могут увидеть логику процессов насвежо", — написала она.

"Ну я же не депутат, чтобы что-то менять! А живу на одну зарплату... скромно! И за границей ни разу не отдыхал за все ку*ва тридцать лет, понимаешь?" — подытожил Игнат.

"Итак, Вы были в рабстве совка ВСУ, и настолько вымучились, что уже не видите проблем?" — спросила Безуглая.

"Марьяна, иди спать, честное слово...", — написал Игнат.

Скриншот комментариев Марьяны Безуглой и Юрия Игната

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины отреагировали на слухи об увольнении трех украинских командующих. Ранее такую информацию обнародовал ряд СМИ.