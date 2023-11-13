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У Міноборони відповіли на чутки про звільнення трьох командувачів

13 листопада 2023 23:14
оновлено: 23:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони відповіли на чутки про звільнення трьох командувачів
Військові біля Міноборони України. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Міністерстві оборони України відреагували на чутки щодо звільнення трьох українських командувачів. Раніше таку інформацію оприлюднила низка ЗМІ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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У відповідь на всі запити від ЗМІ Міністерство оборони зазначає, що не коментує чутки чи неперевірену інформацію. 

"Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ, не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Міноборони

Чутки про звільнення українських командувачів

Сьогодні, 13 листопада, УП з посиланням на власні джерела у військово-політичному керівництві оприлюднила інформацію, що в Міноборони розмірковують над звільненням трьох командувачів. 

Водночас один із співрозмовників УП сказав, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

Нагадаємо, що раніше нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв повідомив, що Рустем Умэров вніс клопотання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом він видалив своє повідомлення на сторінці у Facebook.

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на заяву про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він порівняв депутата з російськими пропагандистами.

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