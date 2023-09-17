Масштабна ДТП, протест під КМВА та кадри звільнення Андріївки: головні новини 16 вересня
16 вересня у мережі з'явилися перші кадри звільнення Андріївки. До того ж Ганна Маляр прокоментувала ситуацію щодо "передчасного" повідомлення. Цього ж дня активісти вийшли на протест під КМВА. А на трасі Київ — Житомир трапилась масштабна ДТП.
Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 16 вересня.
Зеленський розповів про підготовку до Форуму оборонних індустрій
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій. За його словами, це буде перший захід, який відбудеться вже цієї осені в Україні. Наразі участь у Форумі підтвердили 86 провідних оборонних компаній з 21 країни світу.
"Ніякого збою не було": Маляр прокоментувала своє повідомлення про деокупацію Андріївки
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала своє повідомлення про звільнення Андріївки в Донецькій області. За її словами, ніякого збою не було.
Як звільняли Андріївку на Донеччині: бійці 3-ї ОШБр показали унікальні кадри
Сили оборони України звільнили Андріївку в Донецькій області. Навіть попри сильний мінометний обстріл противника, українські штурмовики продовжували визволяти населений пункт та знищувати ворога.
Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу
В Умані продовжується святкування Рош га-Шана. Попри повітряну тривогу та ракетну загрозу, хасиди не йшли до укриттів. За словами міського голови Ірини Плетньової, бомбосховищ у місці паломництва менше, ніж паломників.
Активісти під КМДА вимагають від влади віддати гроші на ЗСУ
Під КМДА в суботу зранку відбулася мирна акція. Кияни вимагали, щоб міська влада під час формування бюджету на 2024 рік не робила статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправила гроші на ЗСУ. Серед учасників були волонтери, які постійно збирають гроші на армію, та люди, які втратили на війні рідних. На місці події побувала команда Новини.LIVE.
На трасі Київ — Житомир сталася масштабна ДТП
У суботу, 16 вересня, у Києві, на Житомирській трасі, трапилася масштабна ДТП за участі п'яти автівок. Рух у напрямку Житомира був призупинений. Одна людина отримала поранення.
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