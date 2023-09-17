Масштабна ДТП, протест під КМВА та кадри звільнення Андріївки: головні новини 16 вересня

Святкування рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

16 вересня у мережі з'явилися перші кадри звільнення Андріївки. До того ж Ганна Маляр прокоментувала ситуацію щодо "передчасного" повідомлення. Цього ж дня активісти вийшли на протест під КМВА. А на трасі Київ — Житомир трапилась масштабна ДТП.

Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 16 вересня.

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