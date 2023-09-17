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Масштабна ДТП, протест під КМВА та кадри звільнення Андріївки: головні новини 16 вересня

17 вересня 2023 08:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Масштабна ДТП, протест під КМВА та кадри звільнення Андріївки: головні новини 16 вересня
Святкування рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

16 вересня у мережі з'явилися перші кадри звільнення Андріївки. До того ж Ганна Маляр прокоментувала ситуацію щодо "передчасного" повідомлення. Цього ж дня активісти вийшли на протест під КМВА. А на трасі Київ — Житомир трапилась масштабна ДТП.

Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 16 вересня. 

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