Масштабное ДТП, протест под КГВА и кадры освобождения Андреевки: главные новости 16 сентября
16 сентября в сети появились первые кадры освобождения Андреевки. К тому же Анна Маляр прокомментировала ситуацию относительно "преждевременного" сообщения. В этот же день активисты вышли на протест под КГВА. А на трассе Киев — Житомир произошло масштабное ДТП.
Новини.LIVE собрали для вас главные новости 16 сентября.
Зеленский рассказал о подготовке к Форуму оборонных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке Форума оборонных индустрий. По его словам, это будет первое мероприятие, которое состоится уже этой осенью в Украине. Участие в Форуме подтвердили 86 ведущих оборонных компаний из 21 страны мира.
"Никакого сбоя не было": Маляр прокомментировала свое сообщение о деоккупации Андреевки
Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала свое сообщение об освобождении Андреевки в Донецкой области. По ее словам, никакого сбоя не было.
Как освобождали Андреевку в Донецкой области: бойцы 3-й ОШБр показали уникальные кадры
Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. Даже несмотря на сильные минометные обстрелы противника, украинские штурмовики продолжали освобождать населенный пункт и уничтожать врага.
Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу
В Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Несмотря на воздушную тревогу и ракетную угрозу, хасиды не шли в укрытия. По словам городского головы Ирины Плетневой, бомбоубежищ в месте паломничества меньше, чем паломников.
Активисты под КГГА требуют от власти отдать деньги на ВСУ
Под КГГА в субботу утром прошла мирная акция. Киевляне требовали, чтобы городские власти при формировании бюджета на 2024 год не делали статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправили деньги на ВСУ. Среди участников были волонтеры, постоянно собирающие деньги на армию, и люди, потерявшие на войне родных. На месте происшествия побывала команда "Новини.LIVE".
На трассе Киев — Житомир произошло масштабное ДТП
В субботу, 16 сентября, в Киеве, на Житомирской трассе, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в направлении Житомира было приостановлено. Один человек получил ранения.
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