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Масштабное ДТП, протест под КГВА и кадры освобождения Андреевки: главные новости 16 сентября

17 сентября 2023 08:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Масштабное ДТП, протест под КГВА и кадры освобождения Андреевки: главные новости 16 сентября
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

16 сентября в сети появились первые кадры освобождения Андреевки. К тому же Анна Маляр прокомментировала ситуацию относительно "преждевременного" сообщения. В этот же день активисты вышли на протест под КГВА. А на трассе Киев — Житомир произошло масштабное ДТП.

Новини.LIVE собрали для вас главные новости 16 сентября.

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