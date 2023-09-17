Масштабное ДТП, протест под КГВА и кадры освобождения Андреевки: главные новости 16 сентября

Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE.

16 сентября в сети появились первые кадры освобождения Андреевки. К тому же Анна Маляр прокомментировала ситуацию относительно "преждевременного" сообщения. В этот же день активисты вышли на протест под КГВА. А на трассе Киев — Житомир произошло масштабное ДТП.

Новини.LIVE собрали для вас главные новости 16 сентября.

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"Никакого сбоя не было": Маляр прокомментировала свое сообщение о деоккупации Андреевки

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