Медзаклади першої допомоги отримають сонячні панелі: як подати заявку

Працівники встановлюють сонячні панелі. Фото: google.com

Медичні заклади первинної допомоги в Україні можуть подати заявку на встановлення сонячних панелей. Це можливо в межах проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя".

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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Деталі проєкту

Радуцький розповів, що МОЗ разом зі Світовим банком в межах проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL UKRAINE) починає приймати заявки від закладів первинної допомоги на встановлення сонячного обладнання (сонячні панелі, акумулятор, інвертор, встановлення, розробка ПКД тощо).

Зазначається, що встановлення такого обладнання дозволить не лише використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а й накопичувати її, а також значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби закладів.

Як подати заявку

Подавати заявки на участь у проєкті можна із підписом керівника закладу первинної медичної допомоги онлайн на електронну пошту: [email protected] та [email protected] Також потрібно написати супровідний лист та заповнити відповідну форму. Розгляд пропозицій здійснює МОЗ після 1 липня 2023 року, тож медзаклади мають подати свої пропозиції до 30 червня.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Радуцький розповів, що в Україні змінять правила збору крові. Це важливо як ніколи, особливо під час війни в країні.