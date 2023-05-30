Медучреждения первой помощи получат солнечные панели: как подать заявку

Сотрудники устанавливают солнечные панели. Фото: google.com

Медицинские учреждения первичной помощи в Украине могут подать заявку на установку солнечных панелей. Это возможно в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни".

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Читайте также:

Детали проекта

Радуцкий рассказал, что Минздрав вместе с Всемирным банком в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL UKRAINE) начинает принимать заявки от заведений первичной помощи на установку солнечного оборудования (солнечные панели, аккумулятор, инвертор, установка, разработка) ПКД и т.п.)

Установка такого оборудования позволит не только использовать солнечную энергию как источник питания, но и накапливать ее, а также значительно экономить расходы на электроэнергию и направить эти средства на другие нужды заведений.

Как подать заявку

Подавать заявки на участие в проекте можно с подписью руководителя первичной медицинской помощи онлайн на электронную почту: [email protected] и [email protected] Также необходимо написать сопроводительное письмо и заполнить соответствующую форму. Рассмотрение предложений осуществляет Минздрав после 1 июля 2023 года, поэтому медучреждения должны подать свои предложения до 30 июня.

Напомним, недавно Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине изменят правила сбора крови. Это важно как никогда, особенно во время войны в стране.