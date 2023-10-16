Мелітополь повертається в минуле: як окупанти облаштовують інфраструктуру міста

Росіяни встановлюють новий меморіал в центрі міста. Фото: Telegram-канал Івана Федорова

Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі відправляють жителів міста у далеке минуле. Окупанти проводять агітації та встановлюють новий пам'ятник в центрі міста.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Мер міста зазначив, що на головній площі зруйнували клумби і доріжки і влаштовують черговий меморіал перемозі 80-річної давнини.

Крім, того росіяни зняли старий меморіал і відремонтували його.

"Відремонтували танк, що простояв на постаменті більше пів століття, і гордо заявляють, що він очолить орко-парад. А після цього на фронт? Заміняти підбиті російські бляшанки?" — написав Федоров.

Також він додав, що окупанти проводять агітації стосовно своїх "подвигів" під час Другої Світової війни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою і закликала не визнавати легітимність Володимира Путіна після його чинного терміну. До потопленого російського крейсера "Москва" може доєднатися дует з ракетного катера "Буян" та патрульного корабля "Павел Державин". А в Мелітополі завдяки діям ССО та партизанів ЗС РФ отримали велику проблему у військовій логістиці.