Мелітополь повертається в минуле: як окупанти облаштовують інфраструктуру міста
Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі відправляють жителів міста у далеке минуле. Окупанти проводять агітації та встановлюють новий пам'ятник в центрі міста.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
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Мер міста зазначив, що на головній площі зруйнували клумби і доріжки і влаштовують черговий меморіал перемозі 80-річної давнини.
Крім, того росіяни зняли старий меморіал і відремонтували його.
"Відремонтували танк, що простояв на постаменті більше пів століття, і гордо заявляють, що він очолить орко-парад. А після цього на фронт? Заміняти підбиті російські бляшанки?" — написав Федоров.
Також він додав, що окупанти проводять агітації стосовно своїх "подвигів" під час Другої Світової війни.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою і закликала не визнавати легітимність Володимира Путіна після його чинного терміну. До потопленого російського крейсера "Москва" може доєднатися дует з ракетного катера "Буян" та патрульного корабля "Павел Державин". А в Мелітополі завдяки діям ССО та партизанів ЗС РФ отримали велику проблему у військовій логістиці.
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