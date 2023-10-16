Мелитополь возвращается в прошлое: как оккупанты обустраивают инфраструктуру города

Россияне устанавливают новый мемориал в центре города. Фото: Telegram-канал Ивана Федорова

Россияне во временно оккупированном Мелитополе отправляют жителей города в далекое прошлое. Оккупанты проводят агитации и устанавливают новый памятник в центре города.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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Мэр города отметил, что на главной площади разрушили клумбы и дорожки и устраивают очередной мемориал победе 80-летней давности.

Кроме того, россияне сняли старый мемориал и отремонтировали его.

"Отремонтировали танк, простоявший на постаменте более полувека, и гордо заявили, что он возглавит орко-парад. А после этого на фронт, заменять подбитые российские жестянки?" , — написал Федоров.

Также он добавил, что оккупанты проводят агитации относительно своих "подвигов" во время Второй Мировой войны.

Напомним, в пятницу, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы сочла Россию диктатурой и призвала не признавать легитимность Владимира Путина после его действующего срока. К потопленному российскому крейсеру "Москва" может присоединиться дуэт с ракетного катера "Буян" и патрульного корабля "Павел Державин". А в Мелитополе благодаря действиям ССО и партизан ВС РФ получили большую проблему в военной логистике.