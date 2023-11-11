Мер Дніпра Філатов нецензурно обізвав учасників акції протесту

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Дніпровська міська рада

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував мітингувальників під будівлею міськради, які вимагали виділити більше коштів на користь Збройних сил України. Він перерахував всі свої "заслуги" перед державою, а учасників акції протесту обізвав "уйо**ми".

Таку заяву Філатов зробив на своїй сторінці у Facebook.

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Борис Філатов наголосив, що він єдиний мер в Україні, на якого готували замах сепаратисти. Нагадав, що на нього заведено дві кримінальні справи в Росії і Білорусі. А також заявив, що він єдиний мер, який не взяв хабара розміром у 20 млн євро.

Після цього він обізвав учасників акції протесту під міськрадою Дніпра "корисними ідіотами" та "уйо***ми". При цьому він наголосив, що має право так їх називати, оскільки у перші дні російського вторгнення, за його словами, ці люди тікали з міста.

Наостанок Філатов заявив, що з такими мітингувальниками в нього "розмова буде коротка".

"Пам'ятаєте, на чому кілька років тому я вертів "опозицію"? Тепер це чекає і на вас", — заявив Філатов.

Звернення Філатов. Фото: скриншот

Звернення Філатов. Фото: скриншот

Звернення Філатов. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виступив перед мітингувальниками, які вимагають спрямовувати більше грошей на допомогу Збройним силам України.

Мер нагадав, що в цьому році містяни у своїх зверненнях до влади просили про ремонт доріг, ремонт бомбосховищ та покращення комунальних послуг.