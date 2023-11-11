Мер Дніпра Філатов нецензурно обізвав учасників акції протесту
Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував мітингувальників під будівлею міськради, які вимагали виділити більше коштів на користь Збройних сил України. Він перерахував всі свої "заслуги" перед державою, а учасників акції протесту обізвав "уйо**ми".
Таку заяву Філатов зробив на своїй сторінці у Facebook.
Філатов жорстко розкритикував мітингувальників
Борис Філатов наголосив, що він єдиний мер в Україні, на якого готували замах сепаратисти. Нагадав, що на нього заведено дві кримінальні справи в Росії і Білорусі. А також заявив, що він єдиний мер, який не взяв хабара розміром у 20 млн євро.
Після цього він обізвав учасників акції протесту під міськрадою Дніпра "корисними ідіотами" та "уйо***ми". При цьому він наголосив, що має право так їх називати, оскільки у перші дні російського вторгнення, за його словами, ці люди тікали з міста.
Наостанок Філатов заявив, що з такими мітингувальниками в нього "розмова буде коротка".
"Пам'ятаєте, на чому кілька років тому я вертів "опозицію"? Тепер це чекає і на вас", — заявив Філатов.
Раніше ми повідомляли, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виступив перед мітингувальниками, які вимагають спрямовувати більше грошей на допомогу Збройним силам України.
Мер нагадав, що в цьому році містяни у своїх зверненнях до влади просили про ремонт доріг, ремонт бомбосховищ та покращення комунальних послуг.
Читайте Новини.LIVE!