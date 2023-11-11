Мэр Днепра Филатов нецензурно обозвал участников акции протеста
Мэр Днепра Борис Филатов подверг критике митингующих под зданием горсовета, которые требовали выделить больше средств на Вооруженные силы Украины. Он перечислил все свои "заслуги" перед государством, а участников акции протеста обозвал "уйо**ми".
Такое заявление Филатов сделал на своей странице в Facebook.
Филатов жестко раскритиковал митингующих
Борис Филатов подчеркнул, что он единственный мэр в Украине, на которого готовили покушение сепаратисты. Напомнил, что на него заведено два уголовных дела в России и Белоруссии. А также заявил, что он единственный мэр, который не взял взятки в размере 20 млн евро.
После этого он обозвал участников акции протеста под горсоветом Днепра "полезными идиотами" и "уйо***ми". При этом он подчеркнул, что имеет право так их называть, поскольку в первые дни российского вторжения, по его словам, эти люди бежали из города.
Напоследок Филатов заявил, что с такими митингующими у него "разговор будет короткий".
"Помните, на чем несколько лет назад я вертел "оппозицию"? Теперь это ждет и вас", — заявил Филатов.
Ранее мы сообщали, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко выступил перед митингующими, требующими направлять больше денег на помощь Вооруженным силам Украины.
Мэр напомнил, что в этом году горожане в своих обращениях к власти просили о ремонте дорог, ремонте бомбоубежищ и улучшении коммунальных услуг.
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