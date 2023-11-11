Мэр Днепра Филатов нецензурно обозвал участников акции протеста

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Днепровский городской совет

Мэр Днепра Борис Филатов подверг критике митингующих под зданием горсовета, которые требовали выделить больше средств на Вооруженные силы Украины. Он перечислил все свои "заслуги" перед государством, а участников акции протеста обозвал "уйо**ми".

Такое заявление Филатов сделал на своей странице в Facebook.

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Борис Филатов подчеркнул, что он единственный мэр в Украине, на которого готовили покушение сепаратисты. Напомнил, что на него заведено два уголовных дела в России и Белоруссии. А также заявил, что он единственный мэр, который не взял взятки в размере 20 млн евро.

После этого он обозвал участников акции протеста под горсоветом Днепра "полезными идиотами" и "уйо***ми". При этом он подчеркнул, что имеет право так их называть, поскольку в первые дни российского вторжения, по его словам, эти люди бежали из города.

Напоследок Филатов заявил, что с такими митингующими у него "разговор будет короткий".

"Помните, на чем несколько лет назад я вертел "оппозицию"? Теперь это ждет и вас", — заявил Филатов.

Обращение Филатов. Фото: скриншот

Обращение Филатов. Фото: скриншот

Обращение Филатов. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко выступил перед митингующими, требующими направлять больше денег на помощь Вооруженным силам Украины.

Мэр напомнил, что в этом году горожане в своих обращениях к власти просили о ремонте дорог, ремонте бомбоубежищ и улучшении коммунальных услуг.