Виїзд з України — в ДПСУ розповіли про незвичні способи чоловіків перетнути кордон

Пункт пропуску в Україні. Фото: GettyImages

В Україні понад 15 місяців триває воєнний стан, під час якого військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Проте багато чоловіків шукають способи перетнути кордон, при цьому нерідко вдаються до незаконних дій.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, на які "хитрощі" йдуть українці, щоб покинути територію України.

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Демченко зазначає, що військовозобов'язані чоловіки нерідко використовують підроблені документи, щоб виїхати з України.

Найчастіше це документи нібито з ТЦК, які засвідчують, що особа непридатна до військової служби.

Також чоловіки підробляють документи, які засвідчують, що вони є багатодітними батьками. Мало того, бажання покинути країну настільки велике, що вони ладні підробити свідоцтво про смерть власної дружини.

"Як ми часто бачимо, чоловіки підробляють документи про своїх дітей. До прикладу, в них немає трьох дітей віком до 18 років. Проте вони намагаються на паспортний контроль надати свідоцтва про народження, що в них начебто є троє дітей. Або, як не прикро, надаються інколи свідоцтва про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон", — повідомив Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що абсолютно всі документи, які дають можливість військовозобов'язаним перетнути кордон, ретельно перевіряються прикордонниками на ознаки підробки.

Демченко додав, що співробітники Держприкордонслужби затримують на спробах незаконно перетнути кордон близько сотні осіб щодня. Таких осіб, фактично ухилянтів від мобілізації, затримують безпосередньо на пунктах пропуску та за їхніми межами.

"Близько 120-150 осіб щоденно отримують відмову в перетині кордону, оскільки не відповідають умовам перетину", — додав речник ДПСУ.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Що загрожує тим, кого зловили на кордоні з підробленими документами

Керуючий бюро "Кульчицький та партнери", адвокат Олександр Кульчицький зазначає, що використання свідомо підробленого документа може загрожувати особі кримінальною відповідальністю, яка передбачена ч. 4 ст. 358 ККУ.

За це передбачено покарання у вигляді до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Якщо ж особа самостійно вносила будь-які дані у документи, або ж вклеювала своє фото, це кваліфікується додатково за ч. 1 ст. 358 ККУ, а саме — підроблення офіційного документа.

Також, якщо будуть докази того, що до підроблення вказаного документа причетні ще й інші особи, то кваліфікуватись такі дії будуть за ч. 3 ст. 358 ККУ, а саме — підроблення офіційного документа за попередньою змовою групою осіб.

Адвокат підкреслив, що використання підроблених документів на кордоні не є злочином, а є кримінальним проступком.

Відповідно до ст. 45 ККУ, особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Винесення вироку. Фото: google.com

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