Выезд из Украины — в ГПСУ рассказали о необычных способах мужчин пересечь границу

Пункт пропуска в Украине. Фото: GettyImages

В Украине более 15 месяцев длится военное положение, во время которого военнообязанным от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Однако многие мужчины ищут способы пересечь границу , при этом нередко прибегают к незаконным действиям.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, на какие "уловки" идут украинцы, чтобы покинуть территорию Украины.

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Демченко отмечает, что военнообязанные мужчины нередко используют поддельные документы, чтобы уехать из Украины.

Чаще всего это документы якобы из ТЦК, которые свидетельствуют, что лицо непригодно к военной службе.

Также мужчины подделывают документы, удостоверяющие, что они многодетные родители. Более того, желание покинуть страну настолько велико, что они готовы подделать свидетельство о смерти собственной жены.

"Как мы часто видим, мужчины подделывают документы о своих детях. К примеру, у них нет троих детей в возрасте до 18 лет. Однако они пытаются на паспортный контроль предоставить свидетельства о рождении, что у них вроде бы есть трое детей. Или, как ни прискорбно, предоставляются иногда свидетельства о смерти жены, поскольку родителям-одиночкам также разрешено пересекать границу", — сообщил Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что абсолютно все документы, позволяющие военнообязанным пересечь границу, тщательно проверяются пограничниками на признаки подделки.

Демченко добавил, что сотрудники Госпогранслужбы задерживают на попытках незаконно пересечь границу около сотни человек в день. Такие лица, фактически уклоняющиеся от мобилизации, задерживаются непосредственно на пунктах пропуска и за их пределами.

"Около 120-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, поскольку не отвечают условиям пересечения", — добавил представитель ГПСУ.

Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Что угрожает тем, кого поймали на границе с поддельными документами

Управляющий бюро "Кульчицкий и партнеры", адвокат Александр Кульчицкий отмечает, что использование заведомо поддельного документа может угрожать лицу уголовной ответственностью, предусмотренной ч. 4 ст. 358 УКУ.

За это предусмотрено наказание в размере до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Если же лицо самостоятельно вносило любые данные в документы, или вклеивало свое фото, это квалифицируется дополнительно по ч. 1 ст. 358 УКУ, а именно подделка официального документа.

Также если будут доказательства того, что к подделке указанного документа причастны еще и другие лица, то квалифицироваться такие действия будут по ч. 3 ст. 358 УКУ, а именно подделка официального документа по предварительному сговору группой лиц.

Адвокат подчеркнул, что использование поддельных документов на границе не является преступлением, а является уголовным проступком.

Согласно ст. 45 УКУ, лицо, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения уголовного правонарушения искренне покаялось, активно способствовало раскрытию уголовного правонарушения и полностью возместило причиненный им ущерб или устранило причиненный ущерб.

Вынесение приговора. Фото: google.com

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