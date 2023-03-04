Мешканці Донеччини не дають пенсію без паспорта рф: аудіоперехоплення

Російські паспорти

Починаючи з 1 березня на тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада почала нараховувати пенсії лише громадянам, які мають виключно російські паспорти. Це призводить до серйозних проблем місцевих жителів, які відмовляються від отримання російських паспортів.

Про це свідчить аудіоперехоплення ГУР Міноборони України.

Паспорти рф

Пенсіонерка з Донецької області повідомляє, що окупанти продовжують чинити тиск на населення, не даючи змоги отримати пенсію без російського паспорта. Підвищення пенсій також нараховується лише тим, хто має російський паспорт, що створює великі проблеми для місцевих жителів, які не хочуть отримувати паспорти іншої країни.

"Додаток будуть робити тільки тим, у кого російські паспорти. А навіщо мені російський паспорт? Адже я в рфне збираюся", — говорить пенсіонерка.

На цей час на тимчасово окупованих територіях України жодні інші паспорти, окрім російських, не визнаються. Місцеві жителі опиняються у скрутному становищі, не маючи змоги отримати українські чи "ДНР" паспорти, і змушені підкорятися вимогам окупаційної влади.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Херсонської області російські окупанти продовжують здійснювати спроби примусової паспортизації населення. Вони шантажують власників автомобілів, вимагаючи від них отримання паспортів рф для переоформлення машин відповідно до російських законів.

Згідно з наданими даними, до 1 травня на Херсонщині поставлено завдання обов'язкового переоформлення всіх автомобілів відповідно до російського законодавства. Однак для переоформлення автомобілів необхідна наявність паспорта росії, що стає неможливим для тих, хто не хоче ставати громадянами рф.