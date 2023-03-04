Российские паспорта

Начиная с 1 марта, на временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти начали начислять пенсии только гражданам, которые имеют исключительно российские паспорта. Это приводит к серьезным проблемам для местных жителей, которые отказываются от получения российских паспортов.

Об этом свидетельствует аудиоперехват ГУР Минобороны Украины.

Паспорта рф

Пенсионерка из Донецкой области сообщает, что оккупанты продолжают оказывать давление на население, не давая возможности получить пенсию без российского паспорта. Повышение пенсий также начисляется только тем, у кого есть российский паспорт, что создает большие проблемы для местных жителей, которые не хотят получать паспорта другой страны.

"Прибавку будут делать только тем, у кого российские паспорта. А зачем мне российский паспорт? Я ведь в рф не собираюсь", — говорит пенсионерка.

На данный момент на временно оккупированных территориях Украины никакие другие паспорта, кроме российских, не признаются. Местные жители оказываются в затруднительном положении, не имея возможности получить украинские или "ДНР" паспорта, и вынуждены подчиняться требованиям оккупационных властей.

Напомним, что на временно оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты продолжают осуществлять попытки принудительной паспортизации населения. Они шантажируют владельцев автомобилей, требуя от них получения паспортов рф для переоформления машин в соответствии с российскими законами.

Согласно предоставленным данным, до 1 мая в Херсонской области поставлена задача обязательного переоформления всех автомобилей в соответствии с российским законодательством. Однако для переоформления автомобилей необходимо наличие паспорта рф, что становится невозможным для тех, кто не желает становиться гражданами россии.