В Херсонской области оккупанты шантажируют владельцев автомобилей из-за паспортов рф: детали
На временно оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты продолжают осуществлять попытки принудительной паспортизации населения. Они шантажируют владельцев автомобилей, требуя от них получения паспортов рф для переоформления машин в соответствии с российскими законами.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Паспорта рф
Согласно предоставленным данным, до 1 мая в Херсонской области поставлена задача обязательного переоформления всех автомобилей в соответствии с российским законодательством. Однако для переоформления автомобилей необходимо наличие паспорта рф, что становится невозможным для тех, кто не желает становиться гражданами россии.
В связи с этим оккупанты уже объявили, что машины, не переоформленные в соответствии с российским законодательством, будут изыматься. Таким образом, российские оккупанты используют шантаж и угрозы, чтобы заставить украинцев получать российские паспорта и принимать российское гражданство.
Напомним, ранее стало известно, что в начале 2023 года российские оккупанты анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить специальный пропуск в фейковой комендатуре.
Также сообщалось, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной отрасли получить документы россии.