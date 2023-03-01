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В Херсонской области оккупанты шантажируют владельцев автомобилей из-за паспортов рф: детали

1 марта 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Паспорта рф
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На временно оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты продолжают осуществлять попытки принудительной паспортизации населения. Они шантажируют владельцев автомобилей, требуя от них получения паспортов рф для переоформления машин в соответствии с российскими законами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Согласно предоставленным данным, до 1 мая в Херсонской области поставлена задача обязательного переоформления всех автомобилей в соответствии с российским законодательством. Однако для переоформления автомобилей необходимо наличие паспорта рф, что становится невозможным для тех, кто не желает становиться гражданами россии.

В связи с этим оккупанты уже объявили, что машины, не переоформленные в соответствии с российским законодательством, будут изыматься. Таким образом, российские оккупанты используют шантаж и угрозы, чтобы заставить украинцев получать российские паспорта и принимать российское гражданство.

Напомним, ранее стало известно, что в начале 2023 года российские оккупанты анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить специальный пропуск в фейковой комендатуре.

Также сообщалось, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной отрасли получить документы россии.

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