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Міноборони хотіло закупити неякісні продукти для ЗСУ, — Офіс генпрокурора

1 вересня 2023 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони хотіло закупити неякісні продукти для ЗСУ, — Офіс генпрокурора
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони хотіло закупити мільйон неякісних продовольчих наборів для Збройних Сил України. Офіс генерально прокурора попередив цю поставку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Неякісні продукти для ЗСУ

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність  положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних Сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що йдеться про мільйон таких наборів загальною вартістю 430 млн грн.

Зазначеною додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії.

До того ж цією угодою було засвідчено факт прийняття Міноборони неякісної продукції.

"За активної принципової позиції прокурорів судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави", — йдеться у повідомленні.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони найближчим часом можуть трапитись кадрові зміни. Так, існує ймовірність, що нинішнього очільника відомства Олексія Резнікова все ж знімуть з посади.

Також ми писали, що Міноборони України уклало контракт із турецькою компанією на закупівлю зимового одягу для військових восени 2022 року. Журналісти провели розслідування, в ході якого виявили, що куртки з "камуфляжних" стали "зимовими" та подорожчали втричі.

Додамо, що компанії, які раніше постачали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами, відтепер працюють під іншими вивісками. Така схема у них існує вже близько 30 років. 

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