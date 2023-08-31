Нардеп Железняк розповів про можливу відставку Резнікова: кого призначать на посаду

Міністр оборони О. Резніков. Ілюстративне фото: REUTERS

У Міністерстві оборони найближчим часом можуть трапитись кадрові зміни. Так, існує ймовірність, що нинішнього очільника відомства Олексія Резнікова все ж знімуть з посади.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За інформацією Ярослава Железняка, незабаром Олексій Резніков залишить пост Міністра оборони і стане послом України у Великій Британії.

"Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджено", — зазначив депутат.

За його словами, на вакансію запропонують кандидатуру екс-колеги Железняка по фракції, голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

"Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ", — відзначив депутат.

Водночас інформацією хто обійме посаду замість Умєрова наразі невідомо. Железняк написав, що сподівається, що "це не буде знов "вічний в.о.", враховуючи, велику кількість активів і повноважень закріплені за цією посадою.

"Сучасна кадрова політика вміє вражати, але вже вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше деякі", — зазначив нардеп.

Також за інформацією Железняка, зміни відбудуться вже на наступному тижні. До того ж він додав, що про зміщення з посади Олексій Резніков знав завчасно.

"Про скору ротацію і відставку пан Міністр знав до своєї відомої пропозиції щодо парі. Тому не дуже спортивно вийшло", — підсумував політик.

Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров навчався у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей при Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим. Вищу освіту здобув у Національній академії управління за спеціальністю "економіка" та "фінанси".

Свою кар'єру Умєров розпочав в компанії lifecell, де з 2004 по 2010 роки керував напрямками юридичної підтримки та логістики.

У 2013 році разом із братом Асланом Омєр Киримли заснували інвестиційну компанію ASTEM, яка управляє інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктур. В подальшому Рустем Умєров став головним виконавчим директором фонду ASTEM Foundation, який є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету, розробленої для підготовки українських політичних діячів, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів, а також лідерів громадських організацій.

Із 2019 року — народний депутат України від партії "Голос". У тому 2020 році став співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді та ініціював законопроєкт по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

З 2022 року очолює Фонд державного майна України.

Нагадаємо, Резніков заперечує порушення у закупівлі зимових курток для ЗСУ.

Також міністр оборони призначив керівника Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ.