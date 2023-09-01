Минобороны хотело закупить некачественные продукты для ВСУ, — Офис генпрокурора
Министерство обороны хотело закупить миллион некачественных продовольственных наборов для Вооруженных Сил Украины. Офис генерального прокурора предупредил эту поставку.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Некачественные продукты для ВСУ
"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора рассказали, что речь идет о миллионе таких наборов общей стоимостью 430 млн грн.
Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее обеспечение потребностей для лиц такой категории.
К тому же этим соглашением был подтвержден факт принятия Минобороны некачественной продукции.
"При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства", — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве обороны в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Так, существует вероятность, что нынешнего главу ведомства Алексея Резникова все же снимут с должности.
Также мы писали, что Минобороны Украины заключило контракт с турецкой компанией на закупку зимней одежды для военных осенью 2022 года. Журналисты провели расследование, в ходе которого обнаружили, что куртки из "камуфляжных" стали "зимними" и подорожали втрое.
Добавим, что компании, ранее поставлявшие продукты питания для ВСУ по завышенным ценам, теперь работают под другими вывесками. Такая схема у них существует уже около 30 лет.