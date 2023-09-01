Минобороны хотело закупить некачественные продукты для ВСУ, — Офис генпрокурора

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министерство обороны хотело закупить миллион некачественных продовольственных наборов для Вооруженных Сил Украины. Офис генерального прокурора предупредил эту поставку.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что речь идет о миллионе таких наборов общей стоимостью 430 млн грн.

Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее обеспечение потребностей для лиц такой категории.

К тому же этим соглашением был подтвержден факт принятия Минобороны некачественной продукции.

"При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве обороны в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Так, существует вероятность, что нынешнего главу ведомства Алексея Резникова все же снимут с должности.

Также мы писали, что Минобороны Украины заключило контракт с турецкой компанией на закупку зимней одежды для военных осенью 2022 года. Журналисты провели расследование, в ходе которого обнаружили, что куртки из "камуфляжных" стали "зимними" и подорожали втрое.

Добавим, что компании, ранее поставлявшие продукты питания для ВСУ по завышенным ценам, теперь работают под другими вывесками. Такая схема у них существует уже около 30 лет.