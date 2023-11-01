Міноборони створило агенцію для закупівель продуктів ЗСУ без корупційних скандалів

Військові ЗСУ обідають. Фото: Donbas Frontliner

В Україні з грудня запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу", яка забезпечуватиме українських військових харчуванням. Наразі команда Міноборони вивчає ринок, формує команду, а на повну потужність агенція закупівель запрацює з 1 грудня.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

"Державний оператор тилу" для закупівель їжі ЗСУ

Головною метою Міноборони при створенні нової агенції стало унеможливлення корупції. "Державний оператор тилу" — це новий інструмент в закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал. Передбачається, що працівники будуть аналізувати ринок та співпрацювати з виробниками. Окрім того, там працюватимуть над оцінкою постачальників та їх історію роботи, щоб унеможливити корупційні скандали.

Заступник міністра оборони закликав громадськість стежити за закупівлями, відслідковувати всі процеси і надавати інформацію в Міноборони у разі проблем, аби там могли оперативно реагувати.

"До грудня ми запровадили тимчасові зміни в порядку закупівель. Разом з громадськістю, з Антикорупційною радою, з антикорупційною системою і аудитом Міноборони ми розробили, проаналізували і запровадили деякі запобіжники. Цього разу ми оголошуємо торги на їжу не на пів року, а на 3 місяці 2024 року, тобто з січня до березня включно", — зазначив Кліменков і додав, що іншим запобіжником стануть вимоги, які стосуватимуться цінової стелі.

Новостворена агенція — єдина у закупівлі їжі

За словами генерального директора Державного підприємства "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, новостворена агенція стане єдиною інституцією, на відміну від кількох різних департаментів при Міноборони, яка цілісно відповідатиме за закупівлі харчових продуктів для ЗСУ.

В квітні 2024 року планують почати постачання продуктів для підрозділів ЗСУ.

"Ми готуємо закупівлі. Це певний процес, це дуже великий обсяг роботи, і ми запустимо наші закупівлі в грудні, ми оголосимо перші процедури, по яких вони у нас дійдуть до того, що всі контракти ми підпишемо десь в другій половині січня — в лютому, з тим, щоб виконання контрактів стартувало в квітні", — запевнив Жумаділов.

Контракти з провайдерами логістичних послуг

Він наголосив, що ціна закупівель товарів не буде вищою, ніж ціна на таку ж продукцію у рітейлових мережах. За його словами, контрактувати на рік вперед будуть, тому що в цьому випадку "всі постачальники закладають цінові ризики у свою ціну і відповідно пропонують товари по найвищій ціні, яка теоретично можлива у цьому році".

"По кожній категорії товарів щонайменше 4-5 виробників, тобто ми отримуємо десь 120-150 виробників. Це мають бути безпосередні зустрічі, вони мають почути, що те як ми будемо торгувати — це точно, із розумінням, що тут немає корупції, що всі абсолютно відкриті, і що навпаки, якщо хтось буде намагатись на них тиснути у межах цих процедур, то ми точно будемо захищати всю цю історію", — вказав Жумаділов.

Насамкінець він додав, що новостворена агенція укладатиме контракти з провайдерами логістичних послуг з приймання, вхідного контролю якості, формування партії і розвезення по військових частинах, з метою керованості ситуацією.

Нагадаємо, у Рахунковій палаті підтвердили дані про розкрадання на харчах в Міноборони Резнікова. Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомило потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонувало надати цінові пропозиції. Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік, помноженого на індекс інфляції.