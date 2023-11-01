Минобороны создало агентство для закупок продуктов ВСУ без коррупционных скандалов

Военные ВСУ обедают. Фото: Donbas Frontliner

В Украине с декабря заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла", которое будет обеспечивать украинских военных питанием. Сейчас команда Минобороны изучает рынок, формирует команду, а на полную мощность агентство закупок заработает с 1 декабря.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, сообщает Укринформ.

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"Государственный оператор тыла" для закупок еды ВСУ

Главной целью Минобороны при создании нового агентства стала невозможность коррупции. "Государственный оператор тыла" — это новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал. Предполагается, что работники будут анализировать рынок и сотрудничать с производителями. Кроме того, там будут работать над оценкой поставщиков и их историей работы, чтобы сделать невозможным коррупционные скандалы.

Заместитель министра обороны призвал общественность следить за закупками, отслеживать все процессы и предоставлять информацию в Минобороны в случае проблем, чтобы там могли оперативно реагировать.

"До декабря мы ввели временные изменения в порядке закупок. Вместе с общественностью, с Антикоррупционным советом, с антикоррупционной системой и аудитом Минобороны мы разработали, проанализировали и ввели некоторые предохранители. На этот раз мы объявляем торги на еду не на полгода, а на торги в 2024 году, то есть с января по март включительно", — отметил Клименков и добавил, что другим предохранителем станут требования, которые будут касаться ценового потолка.

Новосозданное агентство — единственное в закупке еды

По словам генерального директора Государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова, агентство станет единственным институтом, в отличие от нескольких различных департаментов при Минобороны, которое будет целостно отвечать за закупки пищевых продуктов для ВСУ.

В апреле 2024 года планируется начать поставки продуктов для подразделений ВСУ.

"Мы готовим закупки. Это определенный процесс, очень большой объем работы, и мы запустим наши закупки в декабре, мы объявим первые процедуры, по которым они дойдут до того, что все контракты мы подпишем где-то во второй половине января — февраля, с тем, чтобы выполнение контрактов стартовало в апреле", — заверил Жумадилов.

Контракты с провайдерами логистических услуг

Он подчеркнул, что цена закупок товаров не будет выше цены на такую же продукцию в ритейловых компаниях. По его словам, контрактовать на год вперед будут, потому что в этом случае "все поставщики закладывают ценовые риски в свою цену и, соответственно, предлагают товары по самой высокой цене, которая теоретически возможна в этом году".

"По каждой категории товаров по меньшей мере 4-5 производителей, то есть мы получаем где-то 120-150 производителей. Это должны быть непосредственные встречи, они должны услышать, как мы будем торговать — это точно, с пониманием, что здесь нет коррупции, что все абсолютно открыты, и что наоборот, если кто-то будет пытаться на них давить в рамках этих процедур, то мы будем точно защищать всю эту историю", — указал Жумадилов.

В заключение он добавил, что новое агентство будет заключать контракты с провайдерами логистических услуг по приему, входному контролю качества, формированию партии и развозу по воинским частям, с целью управляемости ситуацией.

Напомним, в Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова. В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о запланированных закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. Фактически, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания производилось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год, умноженного на индекс инфляции.