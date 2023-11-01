Минобороны создало агентство для закупок продуктов ВСУ без коррупционных скандалов
В Украине с декабря заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла", которое будет обеспечивать украинских военных питанием. Сейчас команда Минобороны изучает рынок, формирует команду, а на полную мощность агентство закупок заработает с 1 декабря.
Об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, сообщает Укринформ.
"Государственный оператор тыла" для закупок еды ВСУ
Главной целью Минобороны при создании нового агентства стала невозможность коррупции. "Государственный оператор тыла" — это новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал. Предполагается, что работники будут анализировать рынок и сотрудничать с производителями. Кроме того, там будут работать над оценкой поставщиков и их историей работы, чтобы сделать невозможным коррупционные скандалы.
Заместитель министра обороны призвал общественность следить за закупками, отслеживать все процессы и предоставлять информацию в Минобороны в случае проблем, чтобы там могли оперативно реагировать.
"До декабря мы ввели временные изменения в порядке закупок. Вместе с общественностью, с Антикоррупционным советом, с антикоррупционной системой и аудитом Минобороны мы разработали, проанализировали и ввели некоторые предохранители. На этот раз мы объявляем торги на еду не на полгода, а на торги в 2024 году, то есть с января по март включительно", — отметил Клименков и добавил, что другим предохранителем станут требования, которые будут касаться ценового потолка.
Новосозданное агентство — единственное в закупке еды
По словам генерального директора Государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова, агентство станет единственным институтом, в отличие от нескольких различных департаментов при Минобороны, которое будет целостно отвечать за закупки пищевых продуктов для ВСУ.
В апреле 2024 года планируется начать поставки продуктов для подразделений ВСУ.
"Мы готовим закупки. Это определенный процесс, очень большой объем работы, и мы запустим наши закупки в декабре, мы объявим первые процедуры, по которым они дойдут до того, что все контракты мы подпишем где-то во второй половине января — февраля, с тем, чтобы выполнение контрактов стартовало в апреле", — заверил Жумадилов.
Контракты с провайдерами логистических услуг
Он подчеркнул, что цена закупок товаров не будет выше цены на такую же продукцию в ритейловых компаниях. По его словам, контрактовать на год вперед будут, потому что в этом случае "все поставщики закладывают ценовые риски в свою цену и, соответственно, предлагают товары по самой высокой цене, которая теоретически возможна в этом году".
"По каждой категории товаров по меньшей мере 4-5 производителей, то есть мы получаем где-то 120-150 производителей. Это должны быть непосредственные встречи, они должны услышать, как мы будем торговать — это точно, с пониманием, что здесь нет коррупции, что все абсолютно открыты, и что наоборот, если кто-то будет пытаться на них давить в рамках этих процедур, то мы будем точно защищать всю эту историю", — указал Жумадилов.
В заключение он добавил, что новое агентство будет заключать контракты с провайдерами логистических услуг по приему, входному контролю качества, формированию партии и развозу по воинским частям, с целью управляемости ситуацией.
Напомним, в Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова. В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о запланированных закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. Фактически, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания производилось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год, умноженного на индекс инфляции.
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