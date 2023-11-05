Міноборони витратить понад 20 млн грн на обкладинки для особових справ, — ProZorro

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністерство оборони України вирішило замовити обкладинки для особових справ. Витратити на це хочуть понад 20 млн грн.

Про це йдеться у тендері на ProZorro.

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Обкладинки для особових справ на 20 млн грн

Міноборони хоче закупити 7 тисяч одиниць обкладинок особової справи осіб молодшого і старшого офіцерського складу, а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу. З тендеру можна зрозуміти, що за одну обкладинку будуть платити 3 тис. грн.

Тендер Міноборони. Фото: скриншот

У тендері взяло участь два учасники. Обрали того, хто пропонував більшу суму. У витязі протоколу йдеться, що КП "ЖККГВ "Полісся" ЖОР" нібито не відповідало вимогам предмета закупівлі.

Реєстр пропозицій. Фото: скриншот

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