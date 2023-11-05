Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Міноборони витратить понад 20 млн грн на обкладинки для особових справ, — ProZorro arrow

Міноборони витратить понад 20 млн грн на обкладинки для особових справ, — ProZorro

5 листопада 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони витратить понад 20 млн грн на обкладинки для особових справ, — ProZorro
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України вирішило замовити обкладинки для особових справ. Витратити на це хочуть понад 20 млн грн.

Про це йдеться у тендері на ProZorro.

Читайте також:

Обкладинки для особових справ на 20 млн грн

Міноборони хоче закупити 7 тисяч одиниць обкладинок особової справи осіб молодшого і старшого офіцерського складу, а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу. З тендеру можна зрозуміти, що за одну обкладинку будуть платити 3 тис. грн.

null
Тендер Міноборони. Фото: скриншот

У тендері взяло участь два учасники. Обрали того, хто пропонував більшу суму. У витязі протоколу йдеться, що КП "ЖККГВ "Полісся" ЖОР" нібито не відповідало вимогам предмета закупівлі.

null
Реєстр пропозицій. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрпошта планує витратити майже 66 мільйонів гривень на послуги з передачі SMS-повідомлень та послуги з передачі Viber-повідомлень. Йдеться про розсилку повідомлень для користувачів.

Також ми писали, що в Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн. 

Додамо, в Одеській області провели тендер на реконструкцію спортивного стадіону. Йдеться про майданчик у Подільському районі, на відновлення якого з бюджету під час війни виділили понад 6 мільйонів гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі