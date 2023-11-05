Минобороны потратит более 20 млн грн на обложки для личных дел, — ProZorro

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министерство обороны Украины решило заказать обложки для личных дел. Потратить на это хотят более 20 млн. грн.

Об этом говорится в тендере на ProZorro.

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Обложки для личных дел на 20 млн грн.

Минобороны хочет закупить 7 тысяч единиц обложек личного дела лиц младшего и старшего офицерского состава, а также лиц рядового, сержантского и старшинского состава. Из тендера можно понять, что за одну обложку будут платить 3 тыс. грн.

Тендер Минобороны. Фото: скриншот

В тендере приняли участие два участника. Выбрали того, кто предлагал большую сумму. В протоколе говорится, что КП "ЖККХО "Полесье" ЖОР" якобы не отвечало требованиям предмета закупки.

Реестр предложений. Фото: скриншот

Напомним, Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

Также мы писали, что в Ужгороде местные власти планируют осуществить ремонт пешеходного моста. На него хотят выделить более 31 млн грн.

Добавим, в Одесской области провели тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.