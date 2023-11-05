Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Минобороны потратит более 20 млн грн на обложки для личных дел, — ProZorro arrow

Минобороны потратит более 20 млн грн на обложки для личных дел, — ProZorro

5 ноября 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны потратит более 20 млн грн на обложки для личных дел, — ProZorro
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны Украины решило заказать обложки для личных дел. Потратить на это хотят более 20 млн. грн.

Об этом говорится в тендере на ProZorro.

Читайте также:

Обложки для личных дел на 20 млн грн.

Минобороны хочет закупить 7 тысяч единиц обложек личного дела лиц младшего и старшего офицерского состава, а также лиц рядового, сержантского и старшинского состава. Из тендера можно понять, что за одну обложку будут платить 3 тыс. грн.

null
Тендер Минобороны. Фото: скриншот

В тендере приняли участие два участника. Выбрали того, кто предлагал большую сумму. В протоколе говорится, что КП "ЖККХО "Полесье" ЖОР" якобы не отвечало требованиям предмета закупки.

null
Реестр предложений. Фото: скриншот

Напомним, Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

Также мы писали, что в Ужгороде местные власти планируют осуществить ремонт пешеходного моста. На него хотят выделить более 31 млн грн.

Добавим, в Одесской области провели тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме