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Міськрада Івано-Франківська купує меблі в лікарню за космічними цінами

18 листопада 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міськрада Івано-Франківська купує меблі в лікарню за космічними цінами
Міськрада Івано-Франківська. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" уклало угоду зі столичною компанією "Протек солюшнз Україна" на поставку медичних меблів. Витратити на це планують 18,8 млн грн. 

Про це йдеться в тендері на Prozorro.

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Київська компанія отримала підряд без конкуренції, адже виявилась єдиним учасником торгів. Меблі планують доставити до 26 грудня цього року.

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Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

"Протек солюшнз Україна" — це компанія, яка є партнером декількох міжнародних виробників медичних меблів, однак в Івано-Франківськ постачатимуть продукцію українського виробника — черкаської компанії "Амед".

NGL.media проаналізували ціни виробника з вказаними в угоді. Вони виявили значні передплати майже на всі різновиди медичних меблів. Лише за десятьма позиціями переплата склала понад 4,5 млн грн.

Відповідальна за закупівлі Людмила Оперук відмовилась коментувати виявлені приклади завищення цін. "Протек солюшнз Україна" також відмовились від коментарів.

Нагадаємо, у комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА замовили у ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модуль "Перепустка в урядовий квартал" системи "Е-перепустка" сумою 3,61 мільйона гривень. Це стало відомо за результатами тендеру, який провели 23 жовтня.

Також ми писали, що Полтава планує закупити на новорічні свята понад 28 тисяч пакунків із солодощами для дітей. Загальна вартість подарунків складає 9,2 мільйона гривень.

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