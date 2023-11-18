Горсовет Ивано-Франковска покупает мебель в больницу по космическим ценам

Горсовет Ивано-Франковска. Фото: Facebook

Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" заключило соглашение со столичной компанией "Протек солюшнз Украина" на поставку медицинской мебели. Потратить на это планируют 18,8 млн грн.

Об этом говорится в тендере на Prozorro.

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Киевская компания получила подряд без конкуренции, поскольку оказалась единственным участником торгов. Мебель планируют доставить до 26 декабря этого года.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

"Протек солюшнз Украина" — это компания, которая является партнером нескольких международных производителей медицинской мебели, однако в Ивано-Франковск будут поставлять продукцию украинского производителя — черкасской компании "Амед".

NGL.media проанализировали цены производителя с указанными в сделке. Они обнаружили значительные подписки почти на все виды медицинской мебели. Только по десяти позициям переплата составила более 4,5 млн грн.

Ответственная за закупки Людмила Оперук отказалась комментировать выявленные примеры завышения цен. "Протек солюшнз Украина" также отказались от комментариев.

Напомним, в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА заказали у ООО "Ай Ти Груп Украина" модуль "Пропуск в правительственный квартал" системы "Е-пропуск" суммой 3,61 миллиона гривен. Это стало известно по результатам тендера, проведенного 23 октября.

Также мы писали, что Полтава планирует закупить на новогодние праздники более 28 тысяч свертков со сладостями для детей. Общая стоимость подарков составляет 9,2 миллиона гривен.