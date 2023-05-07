Митники нагадали українцям, які речі не можна перевозити через кордон

Жінки з валізами. Фото: Freepik

Митники нагадали українцям перелік речей, які заборонено перевозити через кордон. Серед них певні лікарські препарати, м'ясні продукти та будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Перелік речей, які не можна перевозити через кордон

Митники зазначили, що усі речі, які перевезені за кордон, матимуть статус "тимчасово ввезених" і повинні покинути країну разом з власником.

Категорично заборонено перевозити через кордон м'ясні та молочні вироби, йдеться про:

ковбаси, сосиски, сало;

сири, кисломолочні товари, сир;

свіже м’ясо/молоко.

До того ж заборонено перевозити понад 20 кг риби та понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об'єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл.

Обмеження діють й на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити через кордон:

міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);

напої міцністю менше 22,3% об. — до 2 літрів на людину;

пиво (до 16 л);

вино (крім ігристого — до 4 л);

дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);

сигари (не більше 10 шт.);

рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:

препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;

сильнодійні лікарські препарати — лише за призначенням або рецептом від лікаря;

ліки, обсяги яких більше за 500 мл.

Заборона також діє на:

будь-яку холодну та пневматичну зброю, вогнепальну зброю та аксесуари до неї;

газові балончики і вибухові речовини;

більше однієї одиниці побутової техніки;

тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;

отрути і отруйні речовини;

наркотичні та психотропні речовини;

вибухові речовини і пристосування;

токсичні речовини;

пам'ятки культури без дозволу;

техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;

будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Нагадаємо, на 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.