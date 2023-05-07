Митники нагадали українцям, які речі не можна перевозити через кордон
Митники нагадали українцям перелік речей, які заборонено перевозити через кордон. Серед них певні лікарські препарати, м'ясні продукти та будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Перелік речей, які не можна перевозити через кордон
Митники зазначили, що усі речі, які перевезені за кордон, матимуть статус "тимчасово ввезених" і повинні покинути країну разом з власником.
Категорично заборонено перевозити через кордон м'ясні та молочні вироби, йдеться про:
- ковбаси, сосиски, сало;
- сири, кисломолочні товари, сир;
- свіже м’ясо/молоко.
До того ж заборонено перевозити понад 20 кг риби та понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об'єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл.
Обмеження діють й на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити через кордон:
- міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
- напої міцністю менше 22,3% об. — до 2 літрів на людину;
- пиво (до 16 л);
- вино (крім ігристого — до 4 л);
- дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);
- сигари (не більше 10 шт.);
- рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).
Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:
- препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;
- сильнодійні лікарські препарати — лише за призначенням або рецептом від лікаря;
- ліки, обсяги яких більше за 500 мл.
Заборона також діє на:
- будь-яку холодну та пневматичну зброю, вогнепальну зброю та аксесуари до неї;
- газові балончики і вибухові речовини;
- більше однієї одиниці побутової техніки;
- тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;
- отрути і отруйні речовини;
- наркотичні та психотропні речовини;
- вибухові речовини і пристосування;
- токсичні речовини;
- пам'ятки культури без дозволу;
- техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;
- будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.
Нагадаємо, на 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.