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Митники нагадали українцям, які речі не можна перевозити через кордон

7 травня 2023 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Митники нагадали українцям, які речі не можна перевозити через кордон
Жінки з валізами. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Митники нагадали українцям перелік речей, які заборонено перевозити через кордон. Серед них певні лікарські препарати, м'ясні продукти та будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Перелік речей, які не можна перевозити через кордон

Митники зазначили, що усі речі, які перевезені за кордон, матимуть статус "тимчасово ввезених" і повинні покинути країну разом з власником.

Категорично заборонено перевозити через кордон м'ясні та молочні вироби, йдеться про:

  • ковбаси, сосиски, сало;
  • сири, кисломолочні товари, сир;
  • свіже м’ясо/молоко.

До того ж заборонено перевозити понад 20 кг риби та понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об'єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл. 

Обмеження діють й на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити через кордон:

  • міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
  • напої міцністю менше 22,3% об. — до 2 літрів на людину;
  • пиво (до 16 л);
  • вино (крім ігристого — до 4 л);
  • дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);
  • сигари (не більше 10 шт.);
  • рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:

  • препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;
  • сильнодійні лікарські препарати — лише за призначенням або рецептом від лікаря;
  • ліки, обсяги яких більше за 500 мл.

Заборона також діє на:

  • будь-яку холодну та пневматичну зброю, вогнепальну зброю та аксесуари до неї;
  • газові балончики і вибухові речовини;
  • більше однієї одиниці побутової техніки;
  • тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;
  • отрути і отруйні речовини;
  • наркотичні та психотропні речовини;
  • вибухові речовини і пристосування;
  • токсичні речовини;
  • пам'ятки культури без дозволу;
  • техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;
  • будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Нагадаємо, на 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.

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