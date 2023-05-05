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В Україні на 16 пунктах пропуску запрацює "єЧерга"

5 травня 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні на 16 пунктах пропуску запрацює "єЧерга"
Вантажівка на українському кордоні. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

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Коли на кордонах запрацює "єЧерга"

"єЧерга" впроваджуватиметься поетапно:

  • з наступного тижня — для вантажного автотранспорту (це для нас безумовний пріоритет);
  • для автобусів — з липня;
  • для легкових автомобілів — з серпня.

Як працює сервіс

Система "єЧерга" у тестовому режимі вже пройшла успішне випробування на двох пунктах пропуску,  з урахуванням набутого досвіду її буде поширено на всі решта доступних пунктів.

Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування, час прибуття у пункт пропуску.

Держава своєю чергою зможе зібрати дуже корисну інформацію про інтенсивність руху транспорту через ті чи інші пункти пропуску та потребу у потенційному розширенні їх пропускної спроможності.

Нагадаємо, упродовж квітня Держприкордонслужба встановила безкоштовний WI-FI у шести пунктах пропуску. 

Скористатися вільним доступом до WI-FI можуть люди, які перетинають українсько-польський кордон через пункти пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", а також ті, хто подорожує між Україною та Румунією через "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

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