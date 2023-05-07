Таможенники напомнили украинцам, какие вещи нельзя перевозить через границу
Таможенники напомнили украинцам перечень вещей, которые запрещено перевозить через границу. Среди них определенные лекарственные препараты, мясные продукты и любые материалы, призывающие к насилию или расизму.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Список вещей, которые нельзя перевозить через границу
Таможенники отметили, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.
Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет о:
- колбасе, сосисках, сале;
- сыр, кисломолочные товары, творог;
- свежее мясо/молоко.
К тому же запрещено перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетриновой икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.
Ограничения действуют и на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить через границу:
- крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
- напитки крепостью менее 22,3% об. — до 2 литров на человека;
- пиво (до 16 л);
- вино (кроме игристого — до 4 л);
- две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);
- сигары (не более 10 шт.);
- жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).
Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:
- препараты с наркотическими, психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
- сильнодействующие лекарственные препараты — только по назначению или рецепту от врача;
- лекарства, объемы которых более 500 мл.
Запрет также действует на:
- любое холодное и пневматическое оружие, огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
- газовые баллончики и взрывчатые вещества;
- более одной единицы бытовой техники;
- животных и растения исчезающих видов, а также минералы, считающиеся народным достоянием;
- яды и ядовитые вещества;
- наркотические и психотропные вещества;
- взрывчатые вещества и приспособления;
- токсические вещества;
- достопримечательности культуры без разрешения;
- технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;
- любые материалы, призывающие к насилию или расизму.
Напомним, на 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.