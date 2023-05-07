Таможенники напомнили украинцам, какие вещи нельзя перевозить через границу

Женщины с чемоданами. Фото: Freepik

Таможенники напомнили украинцам перечень вещей, которые запрещено перевозить через границу. Среди них определенные лекарственные препараты, мясные продукты и любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Список вещей, которые нельзя перевозить через границу

Таможенники отметили, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.

Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет о:

колбасе, сосисках, сале;

сыр, кисломолочные товары, творог;

свежее мясо/молоко.

К тому же запрещено перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетриновой икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.

Ограничения действуют и на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить через границу:

крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);

напитки крепостью менее 22,3% об. — до 2 литров на человека;

пиво (до 16 л);

вино (кроме игристого — до 4 л);

две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);

сигары (не более 10 шт.);

жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:

препараты с наркотическими, психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;

сильнодействующие лекарственные препараты — только по назначению или рецепту от врача;

лекарства, объемы которых более 500 мл.

Запрет также действует на:

любое холодное и пневматическое оружие, огнестрельное оружие и аксессуары к нему;

газовые баллончики и взрывчатые вещества;

более одной единицы бытовой техники;

животных и растения исчезающих видов, а также минералы, считающиеся народным достоянием;

яды и ядовитые вещества;

наркотические и психотропные вещества;

взрывчатые вещества и приспособления;

токсические вещества;

достопримечательности культуры без разрешения;

технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;

любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

Напомним, на 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.