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Таможенники напомнили украинцам, какие вещи нельзя перевозить через границу

7 мая 2023 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Таможенники напомнили украинцам, какие вещи нельзя перевозить через границу
Женщины с чемоданами. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Таможенники напомнили украинцам перечень вещей, которые запрещено перевозить через границу. Среди них определенные лекарственные препараты, мясные продукты и любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Список вещей, которые нельзя перевозить через границу

Таможенники отметили, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.

Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет о:

  • колбасе, сосисках, сале;
  • сыр, кисломолочные товары, творог;
  • свежее мясо/молоко.

К тому же запрещено перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетриновой икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.

Ограничения действуют и на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить через границу:

  • крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
  • напитки крепостью менее 22,3% об. — до 2 литров на человека;
  • пиво (до 16 л);
  • вино (кроме игристого — до 4 л);
  • две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);
  • сигары (не более 10 шт.);
  • жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:

  • препараты с наркотическими, психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
  • сильнодействующие лекарственные препараты — только по назначению или рецепту от врача;
  • лекарства, объемы которых более 500 мл.

Запрет также действует на:

  • любое холодное и пневматическое оружие, огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
  • газовые баллончики и взрывчатые вещества;
  • более одной единицы бытовой техники;
  • животных и растения исчезающих видов, а также минералы, считающиеся народным достоянием;
  • яды и ядовитые вещества;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • взрывчатые вещества и приспособления;
  • токсические вещества;
  • достопримечательности культуры без разрешения;
  • технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;
  • любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

Напомним, на 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.

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