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Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжать обирати запобіжний захід вже сьогодні

1 квітня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сьогодні, 1 квітня, суд, найімовірніше, продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу екснаміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту Павлу.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

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Судове засідання

Судове засідання було припинено до понеділка, але пізніше перепризначено на 17:00 сьогодні. Митрополит Павло перебуває у лікарні, а суд розв'язує питання щодо примусового приводу. Однак в УПЦ МП стверджують, що примусовий привід до суду схвалили та засідання відбудеться сьогодні о 18:30.

Примітно, що сьогодні Служба безпеки України повідомила про підозру митрополита Павла, після чого почалися обшуки у його будинку. Потім почалося судове засідання, на якому мали обрати запобіжний захід екснаміснику. Однак через погіршення стану здоров'я митрополита засідання було відкладено на понеділок, 3 квітня.

Нагадаємо, що колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло Лебідь, з'явився в суді міста Києва, де йому сьогодні розглядають запобіжний захід. Однак він поскаржився на погане самопочуття і відмовився викликати швидку допомогу на пропозицію судді.

Також ми писали, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври відбулися сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного із корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

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