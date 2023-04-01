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Митрополиту УПЦ МП Павлу продолжат избирать меру пресечения уже сегодня

1 апреля 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодня, 1 апреля, суд, скорее всего, продолжит заседание по избранию меры пресечения экс-наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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Судебное заседание

Судебное заседание было приостановлено до понедельника, но позже переназначено на 17:00 сегодня. Митрополит Павел находится в больнице, а суд решает вопрос о принудительном приводе. Однако в УПЦ МП утверждают, что принудительный привод в суд одобрили, и заседание состоится сегодня в 18:30.

Примечательно, что сегодня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Павлу, после чего начались обыски в его доме. Затем началось судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения экс-наместнику. Однако, из-за ухудшения состояния здоровья митрополита, заседание было отложено на понедельник, 3 апреля.

Напомним, что бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь, появился в суде города Киева, где ему сегодня рассматривают меру пресечения. Однако, он пожаловался на плохое самочувствие и отказался вызывать скорую помощь по предложению судьи.

Также мы писали, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли стычки между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

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