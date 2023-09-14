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МОН підписало указ про звільнення співробітника, який знецінював незалежність України

14 вересня 2023 20:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
МОН підписало указ про звільнення співробітника, який знецінював незалежність України
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Фото: vgolos.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство освіти і науки України оголосило про відставку Андрія Василенка після його публікації у соціальних мережах, де він висловив сумніви щодо правомірності української незалежності та прославляв радянську присутність у Литві. Міністр Оксен Лісовий підтвердив це рішення, вказавши на проведене дисциплінарне розслідування.

Про це йдеться у повідомленні міністра.

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У повідомленні йдеться, що з 15 вересня Василенко не матиме відношення до відомства. Лісовий підкреслив, що обіймаючи державну посаду, кожен несе високу відповідальність перед своєю країною.

На його думку, жоден службовець, який викликає сумнів у суверенітеті України, не повинен працювати на державній службі.

Раніше Василенко заявив в інтернеті, що українці 1991 року нібито були обдурені пропагандою і тому підтримали незалежність.

Він також критикував агітаційні матеріали того часу та вважав, що Литва була у виграші від радянської окупації, аргументуючи це порівнянням стану Вільнюса у минулому та сьогоденні.

Повідомлення Оксена Лісового
Повідомлення Оксена Лісового. Фото: скриншот

Нагадаємо, що міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів, що на заході країни навчальні заклади найбільше оснащені укриттями. Однак у східних областях, де ведуться бойові дії, ситуація зі сховищами не така оптимістична.

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