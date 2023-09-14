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МОН подписало указ об увольнении сотрудника, который обесценивал независимость Украины

14 сентября 2023 20:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
МОН подписало указ об увольнении сотрудника, который обесценивал независимость Украины
Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: vgolos.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство образования и науки Украины объявило об отставке Андрея Василенко после его публикации в социальных сетях, где он выразил сомнения в правомерности украинской независимости и прославлял советское присутствие в Литве. Министр Оксен Лисовой подтвердил это решение, указав на проведенное дисциплинарное расследование.

Об этом говорится в сообщении министра.

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В сообщении говорится, что с 15 сентября Василенко не будет иметь отношения к ведомству. Лисовой подчеркнул, что занимая государственную должность, каждый несет высокую ответственность перед своей страной. 

По его мнению, ни один служащий, вызывающий сомнение в суверенитете Украины, не должен работать на государственной службе.

Ранее Василенко заявил в интернете, что украинцы в 1991 году якобы были обмануты пропагандой и поэтому поддержали независимость. 

Он также критиковал агитационные материалы того времени и считал, что Литва была в выигрыше от советской оккупации, аргументируя это сравнением состояния Вильнюса в прошлом и настоящем.

Повідомлення Оксена Лісового
Сообщение Оксена Лисового. Фото: скриншот

Напомним, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что на западе страны учебные заведения наиболее оснащены укрытиями. Однако в восточных областях, где ведутся боевые действия, ситуация с хранилищами не столь оптимистична.

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