Мосейчук прокоментувала чутки щодо націоналізації 1+1 та розподілу акцій медіа

Телеведуча 1+1 Наталія Мосейчук. Фото: скриншот з відео

Ведуча каналу 1+1 Наталія Мосейчук заявила, що про справу Ігоря Коломойського пишуть багато фейків. Сама ж Мосейчук спростовує чутки щодо перерозподілу акцій медіахолдингу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Ведуча на запитання журналістів щодо її участі у розподілі акцій 1+1 заявила, що не володіє такою інформацією.

"Я не беру участі в начебто поділі акцій Коломойського і те, що я читаю щодо цієї справи — я бачу дуже багато фейків, але це все на рівні обговорень. На рівні обговорень можливо все, що завгодно. Головне, що відбувається в суді, коли рішення приймається іменем України", — зазначила Наталія Мосейчук.

Щодо чуток про можливу націоналізацію телеканалу Наталія Мосейчук відповіла, що медіа працює в штатному режимі.

"Не дуже хочеться обговорювати чутки. Канал є учасником національного телемарафону і ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб видавати якісний продукт", — підкреслила телеведуча.

Нагадаємо, Алла Мазур та Наталія Мосейчук підтвердили, що хочуть взяти Коломойського на поруки.