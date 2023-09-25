Мосейчук прокомментировала слухи о национализации 1+1 и распределении акций медиа

Телеведущая 1+1 Наталья Мосейчук. Фото: скриншот с видео

Ведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук заявила, что о деле Игоря Коломойского пишут множестов фейков. Сама Мосейчук опровергает слухи о перераспределении акций медиахолдинга.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Ведущая на вопросы журналистов по поводу ее участия в распределении акций 1+1 заявила, что не владеет такой информацией.

"Я не участвую в якобы разделении акций Коломойского, и то, что я читаю по этому делу — я вижу очень много фейков, но это все на уровне обсуждений. На уровне обсуждений возможно все, что угодно. Главное, что происходит в суде, когда решение принимается именем Украины", — отметила Наталья Мосейчук.

По поводу слухов о возможной национализации телеканала Наталья Мосейчук ответила, что медиа работает в штатном режиме.

"Не очень хочется обсуждать слухи. Канал является участником национального телемарафона, и мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы издавать качественный продукт", — подчеркнула телеведущая.

Напомним, Алла Мазур и Наталья Мосейчук подтвердили, что хотят взять Коломойского на поруки.