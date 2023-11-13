Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Преподаватель на общей фотографии. Фото: facebook.com/and.tabinskyy

Недавно преподаватель Днепровского государственного медицинского университета требовала от студентки отвечать исключительно на русском, а если она хочет общаться по-украински, то ей нужно ехать во Львов. Это вызвало возмущение в сети, однако нашлись те, кто встал на защиту педагога.

Студент Дэн Гасанов выразил поддержку преподавательнице и поведал свою историю.

Читайте также:

Защита преподавательницы

Гасанов написал, что после новостей о языковом скандале с участием Новожениной Людмилы Ивановной многие студенты были шокированы, потому что это клевета.

"Новоженина Л.И. — наша преподавательница с начала учебного года, но до этой ситуации не возникало никаких проблем или вопрос языка к Магдалине (студентка, которую заставляли отвечать на русском. — Ред.), преподаватель всегда принимала ответы, атмосфера в коллективе была дружеская", — заявил он.

Также он рассказал, что во время занятия 10 ноября студенты пошли к пациентам отрабатывать свои практические навыки по сбору анамнеза, содержащие опрос больного. Так, молодые медики пришли к пациенту, которому 73 года и из-за своего возраста он общался на русском. Поэтому преподаватель попросила проявить уважение к больному.

"Наша задача была самостоятельно качественно собрать анамнез больного. Очередь сбора анамнеза дошла до Магдалины, которая начала опрос на украинском языке. Со стороны было видно, что больному было трудно понять вопрос студентки и предоставить качественный ответ относительно своего здоровья. Опираясь на это, Новоженина Л.И. попросила Магдалину перейти на русский язык. И ДЕВУШКА ЭТО СДЕЛАЛА. Она не сопротивляясь, начала сбор анамнеза на русском. Когда у студентки возникли трудности с опросом, то она заплакала и покинула палату. Больной был шокирован такой реакцией", — рассказывает парень.

Дэн Гасанов подчеркнул, что "преподаватель пыталась сгладить ситуацию перед больным, чтобы не ухудшить его самочувствие и не сорвать практическое занятие", и добавил, что накануне изложили ряд неправдивых фактов о случившейся ситуации.

"Людмила Ивановна является настоящим патриотом Украины. Она все эти годы посвящает свою жизнь обучению студентов, которые сейчас занимаются лечением раненых, с заботой и вниманием лечит больных, среди которых много военных, которые защищают нашу страну от агрессора", — подчеркнул он.

Сообщение студента в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Днепровском государственном медицинском университете произошел скандал из-за языковой позиции одного из сотрудников. На практическом занятии преподавательница якобы требовала от студентки общаться по-русски, а когда девушка отказалась, то не захотела принимать ее ответ.