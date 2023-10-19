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На 96 залізничних вокзалах України вже працюють "Пункти незламності"

19 жовтня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На 96 залізничних вокзалах України вже працюють "Пункти незламності"
Пункт незламності. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали "Пункти незламності". Вони працюватимуть на випадок тривалого відключення світла. Тут завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

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"Пункти незламності" на залізничних вокзалах

У компанії повідомили, що такі пункти працюють, зокрема, у:

  • Херсоні,
  • Миколаєві,
  • Краматорську,
  • Слов'янську,
  • Києві,
  • Львові.

Фактично, вони діють на всіх вокзалах країни.

"Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту", — наголосив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Повідомляється, що у цих "Пунктах незламності" люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні вже діють понад 13 тис. "Пунктів незламності". Однак ще декілька тисяч потрібно доукомплектувати. За його словами, інтерактивна карта в "Дії" допоможе швидко відшукати найближчий до себе пункт.

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