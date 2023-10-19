На 96 железнодорожных вокзалах Украины уже работают "Пункты несокрушимости"

Пункт незламності. Фото: Новини.LIVE

На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали "Пункты несокрушимости". Они будут работать на случай длительного отключения света. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты.

Об этом сообщают в Укрзализныце.

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В компании сообщили, что такие пункты работают, в частности, в:

Херсон,

Николаеве,

Краматорске,

Славянске,

Киеве,

Львове.

Фактически, они действуют на всех вокзалах страны.

"Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блекаута", — подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Сообщается, что в этих "Пунктах несокрушимости" люди могут воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется через Starlink.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в стране уже действуют более 13 тыс. "Пунктов несокрушимости". Однако еще несколько тысяч нужно доукомплектовать. По его словам, интерактивная карта в "Дії" поможет быстро найти ближайший пункт.