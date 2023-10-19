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На 96 железнодорожных вокзалах Украины уже работают "Пункты несокрушимости"

19 октября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На 96 железнодорожных вокзалах Украины уже работают "Пункты несокрушимости"
Пункт незламності. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали "Пункты несокрушимости". Они будут работать на случай длительного отключения света. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты.

Об этом сообщают в Укрзализныце.

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"Пункты несокрушимости" на железнодорожных вокзалах

В компании сообщили, что такие пункты работают, в частности, в:

  • Херсон,
  • Николаеве,
  • Краматорске,
  • Славянске,
  • Киеве,
  • Львове.

Фактически, они действуют на всех вокзалах страны.

"Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блекаута", — подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Сообщается, что в этих "Пунктах несокрушимости" люди могут воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется через Starlink.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в стране уже действуют более 13 тыс. "Пунктов несокрушимости". Однако еще несколько тысяч нужно доукомплектовать. По его словам, интерактивная карта в "Дії" поможет быстро найти ближайший пункт.

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