На 96 железнодорожных вокзалах Украины уже работают "Пункты несокрушимости"
На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали "Пункты несокрушимости". Они будут работать на случай длительного отключения света. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты.
Об этом сообщают в Укрзализныце.
"Пункты несокрушимости" на железнодорожных вокзалах
В компании сообщили, что такие пункты работают, в частности, в:
- Херсон,
- Николаеве,
- Краматорске,
- Славянске,
- Киеве,
- Львове.
Фактически, они действуют на всех вокзалах страны.
"Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блекаута", — подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
Сообщается, что в этих "Пунктах несокрушимости" люди могут воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется через Starlink.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в стране уже действуют более 13 тыс. "Пунктов несокрушимости". Однако еще несколько тысяч нужно доукомплектовать. По его словам, интерактивная карта в "Дії" поможет быстро найти ближайший пункт.
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