Шмигаль розповів, де в Україні найбільше діє Пунктів незламності

Люди заходять до Пункту незламності. Фото: Суспільне

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні вже діють понад 13 тис. Пунктів незламності. Однак ще декілька тисяч потрібно доукомплектувати.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну.

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"Щодо Пунктів незламності. Розгорнули їх понад 13 тис. Найбільше на Дніпропетровщині, у Києві та Харківщині. Однак близько 2,5 тис. пунктів потребують доукомплектування. Це завдання для місцевої влади. Усюди має бути генератор, пальне, старлінк, засоби опалення", — зазначив Шмигаль.

За його словами, інтерактивна карта в Дії допоможе швидко відшукати найближчий до себе пункт.

Чи готова українська енергосистема до зими

Нагадаємо, що за словами ЄС, цьогоріч Україна входить у зиму зі слабкою енергетичною системою внаслідок російських обстрілів. Тисячі інженерів працювали протягом літа, щоб відремонтувати зламане обладнання, однак на завершення підготовки до зими не вистачило ні грошей, ні часу. Ймовірно, цього року українці знову будуть без світла та води.

Також ми писали, що компанія "ДТЕК Енерго", у рамках підготовки енергосистеми України до зими, розповіла про ситуацію з ремонтами енергоблоків теплоелектростанцій. Там повідомили, скільки відсотків плану виконано.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари Росії по енергосистемі нашої держави. За його словами, такі ворожі обстріли з наближенням зими стануть частішими.