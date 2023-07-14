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На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000

14 липня 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000
На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000. Фото: Офіс Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Мешканка Тернополя змовилася із адвокатом і винила в чоловіка 300 тисяч доларів США. Прокуратура викрила горе-бізнесменів та висунула їм підозру у шахрайстві та підбуренні до надання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора

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За даними слідства, жінка виявилась мешканкою Тернопільщини. Вона надає послуги з ворожіння, а відтак пообіцяла чоловіку допомогти вирішити через впливових людей питання щодо припинення відносно нього кримінального переслідування.

 

На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000. Фото: Офіс Генпрокурора

"Він є фігурантом кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів. З січня по травень цього року ворожка спільно з іншими особами одержали від чоловіка 300 000 доларів США, однак жодних домовленостей не виконали", — йдеться в повідомленні.

 

На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000. Фото: Офіс Генпрокурора

Не ворожінням єдиним

Окрім цього, підозрювана порекомендувала чоловіку найняти столичного адвоката.

 

На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000. Фото: Офіс Генпрокурора

"Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичем, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів. Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10 000 доларів США. При цьому запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям", — кажуть слідчі.

 

На Буковині адвокат у змові з ворожкою виманив у чоловіка $300 000. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи до вчинення правопорушень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка в незаконному перевезенні наркотичних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Йдеться про майже кілограм наркотиків.

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