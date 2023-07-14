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На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000

14 июля 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000
На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000. Фото: Офис Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Жительница Тернополя сговорилась с адвокатом и винила в мужчине 300 тысяч долларов США. Прокуратура разоблачила горе-бизнесменов и выдвинула им подозрение в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, женщина оказалась жительницей Тернопольской области. Она предоставляет услуги по гаданиям, а затем пообещала мужчине помочь решить через влиятельных людей вопрос о прекращении в отношении него уголовного преследования.

 

На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000. Фото: Офис Генпрокурора

"Он является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 млн грн бюджетных средств. С января по май этого года гадалка совместно с другими лицами получила от мужчины 300 000 долларов США, однако никаких договоренностей не выполнили", — говорится в сообщении.

 

На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000. Фото: Офис Генпрокурора

Не гаданием единым

Кроме этого, подозреваемая порекомендовала мужчине нанять столичного адвоката.

 

На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000. Фото: Офис Генпрокурора

"Он предложил клиенту в обход закона помочь избежать уголовной ответственности его родственником, который тоже фигурирует в деле по легализации бюджетных средств. Защитник подстрекал мужчину предоставить следователю 10 000 долларов США. При этом заверил, что лично передаст средства правоохранителям", — говорят следователи.

 

На Буковине адвокат в сговоре с гадалкой выманил у мужчины $300 000. Фото: Офис Генпрокурора

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица к совершению правонарушений.

Напомним, ранее мы писали, что Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину в незаконной перевозке наркотических веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Речь идет о почти килограмме наркотиков.

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