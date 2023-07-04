САП оскаржила запобіжний захід голові Тернопільської облради

Голова Тернопільської облради Михайло Головко. Фото: google

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід голові Тернопільської облради Михайлу Головку, а також двом заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку.

Про це повідомила пресслужба САП.

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Подробиці

Відомо, що прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді. Відповідно, голові Тернопільської обласної ради та ще двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, або внесення застави понад 805 тисяч гривень.

"Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн — іншого заступника. Оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року звільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

Що відомо про справу

Голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Пізніше, у Вищому антикорупційному суді 28 червня обрали запобіжний захід очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку й одному з колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.