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На Буковине пытались растратить 13 млн гривен на ремонте здания для ВПЛ

16 ноября 2023 11:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Буковине пытались растратить 13 млн гривен на ремонте здания для ВПЛ
Украинские переселенцы. Фото: MLSP.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черновицкой области хотели потратить 13,5 млн грн государственных средств на ремонт здания для внутренне перемещенных лиц. Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности предотвратили растрату.

Об этом сообщает БЭБ.

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Ранее коммунальное учреждение органа местного самоуправления объявило закупку по капитальному ремонту здания коммунальной собственности. Однако победитель конкурса не предоставил всех документов. После результатов аудиторского мониторинга закупки торги отменили.

Со временем учреждение снова объявило закупку.

"Аналитики Территориального управления БЭБ в Черновицкой области установили, что представленные участником закупки документы не соответствуют квалификационным требованиям тендерной документации, поскольку выполнение работ предусматривало использование определенной в перечне техники", — говорится в сообщении.

Они также установили, что участник не предоставил подтверждающих документов о наличии в его собственности или использовании техники, которой выполняются 60-70% всех работ.

Тендерное предложение участника закупки должны были отклонить, но его определили победителем.

Аналитики Территориального управления БЭБ направили в коммунальное учреждение-заказчика письмо с рекомендацией по устранению выявленных нарушений.

"По результатам рассмотрения рекомендации Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области заказчик отменил торги", — говорится в сообщении.

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