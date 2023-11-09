На Буковині правоохоронці прийшли з перевіркою до монастиря УПЦ МП

Правоохоронці біля Вознесенського Банченського монастиря. Фото: СПЖ

У Чернівецькій області правоохоронці прийшли до Вознесенського Банченського монастиря (УПЦ). Проте священники та парафіяни не пустили їх у приміщення.

Про це повідомляє видання "СПЖ".

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Дії правоохоронців на території монастиря

За словами одного із священників, правоохоронці вимагають пустити їх на територію монатиря, аби перевірити документи та ідентифікувати людей, які там перебувають.

Він зазначив, що правоохоронці не мають жодних рішень суду для проведення таких заходів.

На відео можна побачити, що захищати обитель вийшли діти митрополита Лонгина, духовенство та парафіяни монастиря.

Обшуки в інших монастирях

"7 листопада 2023 року співробітники СБУ і Національної поліції були помічені біля Михайлівського храму УПЦ в селі Руські Геївці та в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Червоне Закарпатської області. У святинях проводяться "контррозвідувальні заходи", — додали у дописі телеграм-каналу "Новини Православ'я".

За інформацією ЗМІ, у храмах могли:

молитися за російське високе духовенство,

виправдовувати російську військову агресію проти України,

розпалювати міжрелігійну ворожнечу.

Також співробітники Нацполіції та СБУ з'ясовують, чи законне розташування святинь на земельних ділянках.

Нагадаємо, на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.