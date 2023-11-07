Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow СБУ проводить перевірку двох храмів УПЦ МП на Закарпатті arrow

СБУ проводить перевірку двох храмів УПЦ МП на Закарпатті

7 листопада 2023 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ проводить перевірку двох храмів УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить перевірку УПЦ МП. Фото: Telegram/Віталій Глагола
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Представники Служби Безпеки України завітали з перевіркою до села Руські Геївці, у Свято-Михайлівський храм, та до села Червоне, в храм Різдва Божої матері. Ці два храми УПЦ МП, ймовірно, пропагували "рускій мір".

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Читайте також:

СБУ проводить перевірку храмів УПЦ МП на Закарпатті

За словами журналіста, перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну.

СБУ
СБУ прийшла з перевіркою до храму УПЦ МП. Фото: СБУ

Також там виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Крім того, перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

null
Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, що на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.

Крім того, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі