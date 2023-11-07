СБУ проводить перевірку двох храмів УПЦ МП на Закарпатті

СБУ проводить перевірку УПЦ МП. Фото: Telegram/Віталій Глагола

Представники Служби Безпеки України завітали з перевіркою до села Руські Геївці, у Свято-Михайлівський храм, та до села Червоне, в храм Різдва Божої матері. Ці два храми УПЦ МП, ймовірно, пропагували "рускій мір".

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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За словами журналіста, перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну.

СБУ прийшла з перевіркою до храму УПЦ МП. Фото: СБУ

Також там виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Крім того, перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, що на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.

Крім того, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.